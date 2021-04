Leader dans le domaine du chauffage, Thermor est une grande marque française reconnue pour la qualité et la fiabilité des produits qu’elle propose. Une grande marque au service de votre bien-être, pour vous apporter chaque jour bien plus que de la chaleur.

Fondée en 1931 à Orléans, la marque Thermor fait partie depuis près d’un siècle du paysage industriel français. Implantées à Orléans, les équipes Thermor conçoivent, fabriquent et commercialisent des solutions de chauffage de l’air et de l’eau, et accompagnent au quotidien le confort de milliers de foyers.

Des radiateurs, des chauffe-eau électriques, des radiateurs de salle de bains … sont imaginés, conçus et développés en France avec un seul et même objectif : vous faire bénéficier de notre expertise de la chaleur pour vous permettre de vivre une expérience de confort absolu.

Répondre à vos attentes de confort, aujourd’hui et demain, est une priorité pour Thermor. Sans cesse en quête d’innovations, notre marque développe de nouvelles solutions grâce à ses équipes Recherche et Développement pour réduire la consommation d’énergie des produits, utiliser les énergies renouvelables ou encore faciliter leur pilotage à distance.

Le design d’un produit se veut toujours à la fois esthétique et utile. Les technologies embarquées sont pensées pour rendre nos produits connectés, intelligents, malins et économiques pour satisfaire toutes vos attentes.

Le savoir-faire de Thermor :