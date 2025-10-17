TOTEM FIRE
26120 malissard
France
En 1998, Alain Castagnol soutenu par un groupe d’actionnaires à majorité familiale acquière l’entreprise «Foyer Lades». La nouvelle direction décide de changer ses marques et logo en l’an 2000 et ceux-ci deviennent Totem Fire SA pour la dénomination d’entreprise et TOTEM comme marque. En 2006 Totem Fire SA choisis le statut de SAS au capital de 300000 euros.
métier
Entreprise à taille humaine entièrement dédiée à un métier et un seul : la fabrication de foyers de cheminées de grande qualité.
Nos savoir-faire techniques sont ceux de la chaudronnerie des aciers spéciaux. Ceux-ci demeurent par nature artisanaux même si nous nous appuyons sur des techniques avancées comme la découpe de tôle par rayon laser ou la conception assistée par ordinateur.
produits
Tous nos produits sont conformes aux normes en vigueur, aujourd’hui NF EN 13229 ; nous les garantissons 5 ans. Nous concevons tous nos foyers pour qu’ils soient le plus discrets possible lorsqu’ils sont installés dans un habillage de cheminée. Ils sont fabriqués en aciers spéciaux résistants aux températures élevées et l’intérieur du corps de chauffe est revêtu de briques réfractaires pour mieux réguler les échanges thermiques.
distribution
Totem Fire SAS s’appuie sur un réseau de distributeurs-installateurs professionnels pour diffuser ses foyers pour cheminées.
Ces âtriers savent conseiller, concevoir, réaliser et installer en toute sécurité, des cheminées au goût de chacun à partir de pierre taillée, marbre et granit, mais aussi de staff ou d’acier.
Foyer de cheminée 3 FACES
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. Formes actuelles : le feu chauffe de toutes ces faces. Classiques par leur symétrie, leurs formes cubistes...
Foyer de cheminée FRONTAL
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. Classique ou High-Tech : une vision Frontale du Feu. Les proportions classiques de leurs portes se prêtent...
Foyer de cheminée HORIZON
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. Le format Horizontal « 16/9ème » des ces foyers étire le feu dans le sens du regard. Des formes très architecturées...
Foyer de cheminée LATERAL GALBE
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. Plénitude des courbes : le feu rayonne. Equipés de magnifiques vitrocéramique exclusivité Totem, ces foyers...
FOYER SUSPENDU
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. L’esprit feu à l’état pur : le feu tribal. Le panoramique suspendu : un majestueux cylindre pour une vision...
Panoramique suspendu
Les foyers suspendus rayonnent dans toutes les directions et permettent une grande liberté de conception de la cheminée. Peuvent être livrés avec ou sans sole foyère.
Horizon 901
Très élégant avec sa porte 16/9ème ce nouveau foyer Totem Horizon 901 trouvera facilement sa place grâce à son encombrement réduit.
Recto-Verso Frontal
Nos modèles Recto-Verso sont équipés d'une porte escamo-battante et d'une porte battante. Certains foyers appelés "centraux" sont équipés de deux portes escamo-battantes.
Latéral Horizon 1000
Dans l’angle du séjour, ils forment le coin du feu. Droite ou gauche, leur dissymétrie oriente l’espace.
Foyer fermé à porte escamotable EPI gamme Technika
Vous et votre foyer : pour des feux éco-responsables… Convaincus que les enjeux écologiques actuels et à venir doivent piloter la recherche & le développement de nos produits, nous avons conçu le foyer...