TOTEM FIRE

Contactez la marque Pour obtenir une information de la part de la marque « TOTEM FIRE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vos informations Monsieur Madame Nom Prénom Email Téléphone Votre demande Objet Message

Contactez la marque Votre demande de contact a bien été transmise. Batiweb vous remercie de votre fidélité

À très bientôt,



L'équipe Batiweb

historique

En 1998, Alain Castagnol soutenu par un groupe d’actionnaires à majorité familiale acquière l’entreprise «Foyer Lades». La nouvelle direction décide de changer ses marques et logo en l’an 2000 et ceux-ci deviennent Totem Fire SA pour la dénomination d’entreprise et TOTEM comme marque. En 2006 Totem Fire SA choisis le statut de SAS au capital de 300000 euros.



métier

Entreprise à taille humaine entièrement dédiée à un métier et un seul : la fabrication de foyers de cheminées de grande qualité.

Nos savoir-faire techniques sont ceux de la chaudronnerie des aciers spéciaux. Ceux-ci demeurent par nature artisanaux même si nous nous appuyons sur des techniques avancées comme la découpe de tôle par rayon laser ou la conception assistée par ordinateur.



produits

Tous nos produits sont conformes aux normes en vigueur, aujourd’hui NF EN 13229 ; nous les garantissons 5 ans. Nous concevons tous nos foyers pour qu’ils soient le plus discrets possible lorsqu’ils sont installés dans un habillage de cheminée. Ils sont fabriqués en aciers spéciaux résistants aux températures élevées et l’intérieur du corps de chauffe est revêtu de briques réfractaires pour mieux réguler les échanges thermiques.



distribution

Totem Fire SAS s’appuie sur un réseau de distributeurs-installateurs professionnels pour diffuser ses foyers pour cheminées.

Ces âtriers savent conseiller, concevoir, réaliser et installer en toute sécurité, des cheminées au goût de chacun à partir de pierre taillée, marbre et granit, mais aussi de staff ou d’acier.

Profitez d'un large choix d'outils de communication Devenez annonceur sur Batiweb Je deviens annonceur