ConnexionS'abonner
Fermer
TOTEM FIRE - Batiweb

TOTEM FIRE

4 av du guimand
26120 malissard
France
Site web de la marque
historique
En 1998, Alain Castagnol soutenu par un groupe d’actionnaires à majorité familiale acquière l’entreprise «Foyer Lades». La nouvelle direction décide de changer ses marques et logo en l’an 2000 et ceux-ci deviennent Totem Fire SA pour la dénomination d’entreprise et TOTEM comme marque. En 2006 Totem Fire SA choisis le statut de SAS au capital de 300000 euros.

métier
Entreprise à taille humaine entièrement dédiée à un métier et un seul : la fabrication de foyers de cheminées de grande qualité.
Nos savoir-faire techniques sont ceux de la chaudronnerie des aciers spéciaux. Ceux-ci demeurent par nature artisanaux même si nous nous appuyons sur des techniques avancées comme la découpe de tôle par rayon laser ou la conception assistée par ordinateur.

produits
Tous nos produits sont conformes aux normes en vigueur, aujourd’hui NF EN 13229 ; nous les garantissons 5 ans. Nous concevons tous nos foyers pour qu’ils soient le plus discrets possible lorsqu’ils sont installés dans un habillage de cheminée. Ils sont fabriqués en aciers spéciaux résistants aux températures élevées et l’intérieur du corps de chauffe est revêtu de briques réfractaires pour mieux réguler les échanges thermiques.

distribution
Totem Fire SAS s’appuie sur un réseau de distributeurs-installateurs professionnels pour diffuser ses foyers pour cheminées.
Ces âtriers savent conseiller, concevoir, réaliser et installer en toute sécurité, des cheminées au goût de chacun à partir de pierre taillée, marbre et granit, mais aussi de staff ou d’acier.

Produits de la marque

FOYER SUSPENDU

Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. L’esprit feu à l’état pur : le feu tribal. Le panoramique suspendu : un majestueux cylindre pour une vision...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.