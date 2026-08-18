Couverture et Toiture

Pyramides sur mesure
- Conformes au DTU 39 - Profils aluminium à RPT, isolation renforcée (calcul thermique suivant norme EN-ISO-6946, pour conformité RT en vigueur, BBC…) - Remplissage : o Simple ou double vitrage sous...
Thématique du 22 mars au 3 avril
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La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
Fer à souder utilisable en toutes positions de travail et toutes conditions climatiques. Autonome (jusque 90 min d’utilisation avec 1 cartouche). Manche en Titane/Aluminium, très léger (moins de 500g),...
Toiture et bardage à joint debout autoportant (ni volige, ni chevron, grande longueur 100m, faible pente 3%). Aucune fixation traversante, aucun ressaut ni recouvrement, facilité de cintrage...
Les tuiles Acier Alu zinguées, METROTILE: Légères, économiques, faciles à poser, s’adaptant à toutes nos régions avec sa variété de profils et ses nombreux coloris. Pour un poids de 6.7kg /m², elles...
COMFORT est un panneau à base de mousse polyuréthane, avec écran HPV intégré, qui permet, de par sa composition, une isolation performante en 160mm R=6, et une réduction importante des ponts thermiques....
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