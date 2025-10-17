ACSTEN
92230 GENNEVILLIERS
France
Acsten Group Distribution est un fabricant et revendeur de produits professionnels du bâtiment s'inscrivant dans une démarche de développement durable.
Implantée à Gennevilliers, en région Île-de-France, Acsten Group Distribution est non seulement un distributeur, mais également un producteur de matériels pour les travaux de bâtiment.
Les isolants thermominces comme principaux produits, l'entreprise soumet aux professionnels une gamme de profils en acier pour la construction d'installations énergétiques respectueuses de l’environnement
Produits phares de l'entreprise Acsten Group Distribution, les isolants thermominces réduisent les fuites de chaleur au sein d'un bâtiment pour un meilleur confort thermique. Équipements d'énergie renouvelable, ils permettent une diminution significative des dépenses énergétiques, tout en limitant l'émission de gaz à effet de serre. Professionnels du bâtiment, les équipements commercialisés par l'entreprise s'adaptent à tous les types d'isolation :
- Toitures et terrasses
- Portes et fenêtres
- Planchers
- Ponts thermiques
Parmi les marques rattachées au groupe se trouvent Aluphonie, Cliva Thermo, Fibralu, Aluthermo et Multix. Acteur du développement durable, Acsten Group Distribution propose également des plaques de tuiles en acier pour la réalisation de panneaux solaires, d'éoliens et d'installations d'étanchéité.
Le savoir-faire d’Acsten :
- AZTUILE : LA TUILE ALUZINC HAUTE QUALITE.
- ALUPHONIE – isolation
- FIBRALU – isolation
- ALUTHERMO QUATTRO – isolation
- …
TUILE ALUZINC RUSTIQUE
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ tuile RUSTIQUE reprend l'élégance de nos toitures régionales, lui permettant de s'adapter aux divers paysages. Disponible en plusieurs couleurs...
TUILE ALUZINC TRADITION
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ tuile TRADITION reprend l'élégance de nos toitures régionales, lui permettant de s'adapter aux divers paysages Disponible en plusieurs couleurs...
TUILE ALUZINC PRIMERA
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ tuile PRIMERA à l'aspect tuile original avec son nez arrondi, s'adapte à tous les styles architecturaux. Disponible en plusieurs couleurs et...
TUILE ALUZINC CLASSIC
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ CLASSIC est disponible en plus de 12 couleurs. Elle redonne de la valeur à votre demeure. Facile de pose , esthétique, légère, garantie plus...
TUILE ALUZINC ROMANE
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ ROMANE reprend l'aspect des tuiles de nos régions du Midi. Idéal en région Atlantique, Méditerranée elle redonne du charme méridional à votre...
TUILE ALUZINC ULTIMA
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier AZ ULTIMA reprend l'aspect de la petite tuile ardoise , lui permettant de s'adapter aux divers paysages. Facile de pose , esthétique, légère,...
TUILE ALUZINC BOURGEOISE
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier METROTILE VIKSEN imite le bois fendu et s'inspire du style utilisé autrefois par les Vickings pour leurs maisons et constructions en bois. Le motif...
TUILE ALUZINC ROMANA
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier METROTILE ROMANA a été conçue pour s'adapter au style des toits méditerranéens traditionnels. Le motif de la tuile ROMANA fendu est plus petit que...
TUILE ALUZINC MISTRAL
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier METROTILE MISTRAL s'inspire du style typiquement occidental avec sa forme élégante et ondulée. Disponible en plusieurs coloris, elle apporte une...
TUILE ALUZINC GALLO
Fabriquée au cœur de l'Europe (Belgique), la tuile acier METROTILE GALLO est conçue pour créer un effet doux, simple et élégant, typiquement méditerranéen. Disponible en diverses couleurs, elle apporte...