ACSTEN

67 avenue des Gresillons
92230 GENNEVILLIERS
France

Acsten Group Distribution est un fabricant et revendeur de produits professionnels du bâtiment s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

 Implantée à Gennevilliers, en région Île-de-France, Acsten Group Distribution est non seulement un distributeur, mais également un producteur de matériels pour les travaux de bâtiment.

Les isolants thermominces comme principaux produits, l'entreprise soumet aux professionnels une gamme de profils en acier pour la construction d'installations énergétiques respectueuses de l’environnement
     
Produits phares de l'entreprise Acsten Group Distribution, les isolants thermominces réduisent les fuites de chaleur au sein d'un bâtiment pour un meilleur confort thermique. Équipements d'énergie renouvelable, ils permettent une diminution significative des dépenses énergétiques, tout en limitant l'émission de gaz à effet de serre. Professionnels du bâtiment, les équipements commercialisés par l'entreprise s'adaptent à tous les types d'isolation :
- Toitures et terrasses
- Portes et fenêtres
- Planchers
- Ponts thermiques


Parmi les marques rattachées au groupe se trouvent Aluphonie, Cliva Thermo, Fibralu, Aluthermo et Multix. Acteur du développement durable, Acsten Group Distribution propose également des plaques de tuiles en acier pour la réalisation de panneaux solaires, d'éoliens et d'installations d'étanchéité.

Le savoir-faire d’Acsten

  • AZTUILE : LA TUILE ALUZINC HAUTE QUALITE.
  • ALUPHONIE – isolation
  • FIBRALU – isolation
  • ALUTHERMO QUATTRO – isolation

