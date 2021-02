WIENERBERGER SAS

Fondé à Vienne en 1819, Wienerberger est aujourd’hui le 1er briquetier mondial et le 1er tuilier européen.

Wienerberger est l’un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de construction et d’infrastructures dont le siège est située à Vienne (Autriche). En plus de son marché en Europe, Wienerberger a une forte implantation sur le marché nord-américain et une briqueterie en Inde.

Des maisons éconergétiques aux réseaux d’égout sûrs en passant par les espaces publics attrayants, l’expertise de Wienerberger s’applique dans tous les domaines de la vie. En tant que fournisseur mondial de matériaux de construction et de solutions d'infrastructures, nous produisons des briques, des systèmes de canalisations et des revêtements de haute qualité. Nous sommes le numéro 1 sur le marché mondial des briques et nous sommes également des leaders dans bon nombre de nos autres secteurs d'activité.

Grâce à son expertise dans la terre cuite, matériau naturel aux propriétés uniques, Wienerberger propose une gamme complète de solutions constructives innovantes, notamment appréciées pour leur pérennité, leur efficacité thermique et leur performance écologique autour des marques : ArGeTon Bardage en terre cuite, POROTHERM briques de structure, TERCA briques apparentes, et KORAMIC tuiles en terre cuite.

Le savoir-faire de Wienerberger :