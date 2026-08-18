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Sanitaire et Salle de Bains - du 18 décembre au 2 mars Plancher Chauffant et isolant - du 9 décembre au 18 décembre Aménagement intérieur - du 25 novembre au 9 décembre Revêtements de sol - du 14 novembre au 25 novembre Fermeture d'habitation, Contrôle d'accès et Domotique - du 4 novembre au 14 novembre Fenêtre et véranda - du 23 octobre au 4 novembre Chauffage et ventilation - du 13 octobre au 23 octobre Isolation thermique et acoustique - du 2 octobre au 13 octobre ERP - du 22 septembre au 2 octobre BBC - du 12 septembre au 22 septembre RT2012 - du 1 septembre au 11 septembre Assainissement / Voirie - du 11 juillet au 1 septembre Matériel de chantier - du 1 juillet au 11 juillet Nouvelles energies - Développement durable - du 19 juin au 1 juillet Plafonds et faux plafonds - du 26 mai au 5 juin Fabriqué en France - du 6 juin au 19 juin Produits de façade - du 15 mai au 25 mai Maison bois - du 5 mai au 14 mai Chauffage et ventilation - du 24 avril au 5 mai Isolation thermique et acoustique - du 14 avril au 24 avril Aménagement Extérieur - du 4 avril au 14 avril Couverture et Toiture - du 24 mars au 4 avril PMR - du 13 mars au 24 mars LOGICIELS - du 2 mars au 12 mars Revêtements de sol - du 10 février au 2 mars Sanitaire et salle de bains - du 18 décembre au 10 février