Seuil Universel WESER
Le seuil Universel constitue une solution simple et efficace pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite comme la réglementation l'exige dans de nombreuses...
Thématique du 13 mars au 24 mars
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NOUVEAU : Kit d’adaptation sur porte battante existante Transformez votre porte battante de salle de bain ou de WC en porte automatique coulissante en 1 heure Conservez votre investissement… Se démonte...
Depuis 2005, la loi impose aux établissements recevant du public une accessibilité pour tous et notamment pour les personnes à mobilité réduite. Conçues pour répondre aux exigences et aux contraintes...
Entraînement électromécanique destiné à l’ouverture et la fermeture de portes battantes intérieures. Spécialement conçu pour les personnes...
Résistance au feu : E60/PF60 - E120/PF120 PV feu : 01-U-434 CTICM PV DAS : LCPP N° 708/07 – NFS 61937 -1 et -4
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