Thématique du 30 mars au 12 avril
Couverture, Toiture et Charpente
Historique des thématiques
Etanchéité universelle synthétique - TECTOFIN
Gamme d’étanchéité universelle synthétique Tectofin est une solution pour l’étanchéité des toitures-terrasses en synthétique, universelle...
VOÛTE MONACO CTS Titan 1200 Polycarbonate voute filante
La voûte MONACO CTS Titan 1200 est une voûte translucide autoportante et antichute 1200 Joules, en polycarbonate alvéolaire. Composée de profils en alliage d'aluminium de finition naturel, d'arceaux porteurs...
Couvertine pour l’étanchéité des toits-terrasses
ARALTEC développe depuis 2010 une gamme de produits dédiés à l’étanchéité des toits-terrasses. Une fois de plus, ARALTEC a innové avec les...
COMUS TOITURE - Peinture d’imperméabilisation
Peinture d’imperméabilisation en phase aqueuse pour la rénovation et la décoration des toitures de pente. Extérieur Peinture décorative et imperméable, COMUS...
EVERFAST® LSCRYL : revêtement élastique d’étanchéité
EVERFAST LSCRYL est un revêtement à haute teneur en copolymère acrylique élastique de mise en oeuvre facile et qui donne après séchage un film coloré étanche...