PMR et Accessibilité

Rideau de compartimentage type Fibershield-P, « protection refuge handicapé » E60/PF60 - E120/PF12
Résistance au feu : E60/PF60 - E120/PF120 PV feu : 01-U-434 CTICM PV DAS : LCPP N° 708/07 – NFS 61937 -1 et -4
Thématique du 16 mars au 30 mars
Résistance au feu : E60/PF60 - E120/PF120 PV feu : 01-U-434 CTICM PV DAS : LCPP N° 708/07 – NFS 61937 -1 et -4
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