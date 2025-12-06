Développement durable EBS et PlastiVS
Depuis plusieurs années, la SEAC s’est penchée sur le Développement Durable. De son expertise elle a su créer une gamme de produits exclusifs comme par exemple l'entrevous...
Thématique du 8 décembre au 8 février
Jorisolar Opti’Roof est un système d’intégration pour modules photovoltaïques conçu pour la mise en oeuvre des modules en pose paysage. Il est adapté au...
Quand la technologie devient source d’inspiration. La tuile Logica Emotions est née de la rencontre de l’innovation et de la tradition. Ouvrant le champs de tous les possibles esthétiques,...
Le biofib cloison est un isolant acoustique écologique composé à 90 % de fibres de chanvre et à 10 % de liant. Conçu pour l'isolation des cloisons distributives...
La chape sèche fermacell, se constitue par assemblage de plaques de sol fibres-gypse fermacell. Elle est conçue pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment en...
Fundermax conçoit des solutions pour l'architecture des bâtiments, la création de façades, de balcons, du design des espaces de vie, mobiliers, et plus encore. Engagé...
Deux choix s'offrent à vous : 1 - Accompagnement à votre projet photovoltaique en Autoconsommation Collective clé en main ! Nous gérons l’intégralité...
Conçu pour les installations au sol, le système N-Rack se distingue par sa robustesse, sa simplicité et sa grande flexibilité. Il peut être fixé sur des pieux battus,...
Le KIT’O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale. Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation...
