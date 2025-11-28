Podcast
KIT'O-HABITAT : kit alimentation complet pour cuve de récupération pluviale

JETLY

Le KIT’O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale.

Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu’il n’y a plus d’eau de pluie disponible. La pompe 100% automatique ne nécessite aucun réglage pour fonctionner. Les différentes versions disponibles permettent de s’adapter à tous les besoins et toutes les tailles d’installation. Du simple robinet de puisage à l’arrosage automatique, il existe un KIT’O pour chaque application.

Matériaux (détail)

1. Pompe immergée DIVERTRON-X 900

  • Corps de pompe : Technopolymère renforcé
  • Crépine / grille d’aspiration : Inox
  • Arbre moteur : Acier inoxydable
  • Turbines : Technopolymère (Noryl ou équivalent)
  • Joint d’étanchéité : Élastomère (EPDM / NBR)
  • Câble d’alimentation : PVC / caoutchouc

2. Filtre triple action

  • Porte-filtre : Polypropylène transparent ou polycarbonate
  • Tête du filtre : Polypropylène renforcé
  • Cartouches filtrantes :
  • Maille inox (préfiltration)
  • Polypropylène bobiné (sédiments)
  • Charbon actif éventuel selon version
  • Joints : EPDM

3. Électrovanne

  • Corps : Laiton
  • Bobine : Résine thermodurcissable
  • Joint interne : EPDM / NBR

4. Réservoir à pression 5 L

  • Enveloppe extérieure : Acier peint ou acier verni
  • Membrane interne : Butyle (alimentaire ou non selon l’usage)
  • Raccord : Laiton ou acier inoxydable

5. Flotteur interrupteur (20 m)

  • Corps du flotteur : Polypropylène moulé
  • Câble : Caoutchouc / Néoprène adapté à l’immersion
  • Contrepoids (si présent) : Acier ou résine thermoplastique

6. Pictogrammes Eau Non Potable

  • Support : PVC rigide ou polypropylène
  • Impression : Encres résistantes UV

7. Tuyauterie fournie (selon kit)

  • Tuyau Ø32 mm : Polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Raccords : Laiton ou polypropylène renforcé

Labels et certifications (détail) :

NF EN 16941-1

  • Norme européenne portant sur les systèmes d’alimentation en eau non potable utilisant l’eau de pluie.
  • Garantit la sécurité, la qualité de conception et la séparation stricte entre eau de pluie et eau de ville.

Signalisation “Eau Non Potable”

  • Fourniture de pictogrammes réglementaires à poser sur les points d’usage.
  • Conforme aux exigences françaises pour identifier les réseaux non potables.

Conformité usage domestique

  • Adapté aux installations de récupération d’eau de pluie pour usage intérieur et extérieur.
  • Respect de la séparation hydraulique via électrovanne + réservoir tampon.

Matériaux compatibles eau froide

  • Tous les composants sont conçus pour l’eau froide et les contraintes des cuves enterrées.

Équipements électriques protégés

  • Conception conforme aux exigences d’utilisation en cuve ou environnement humide (IP adapté selon composant).

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Performances hydrauliques
Débit maximal : 3,5 m³/h
Pression maximale : 4,5 bar
Hauteur de refoulement maximale : 10 m
Distance horizontale maximale : 30 m (tuyau Ø 32 mm)
Tuyau fourni : 10 m
Fonctionnement & gestion
Bascule automatique eau de pluie / eau de ville
Utilisation eau non potable uniquement (pictogrammes fournis)
Convient pour : WC, lave-linge, arrosage, robinets de service
Composition complète du kit
Pompe immergée DIVERTRON-X 900 avec kit d’aspiration
Automatique
Protection intégrée
Filtre triple action
Préfiltration et protection de l’installation
Électrovanne
Commande du passage pluie / ville
Réservoir à pression 5 L
Réduit les démarrages intempestifs
Flotteur interrupteur 20 m
Gestion du niveau d’eau
Pictogrammes “Eau Non Potable”
Conformes aux obligations de signalisation
Compatibilité & domaine d’usage
Conforme NF EN 16941-1
Adapté aux habitations individuelles équipées d’une cuve de récupération d’eau de pluie

Labels et certifications

  • NF

Divers

Applications extérieures :
Alimentation des WC
Alimentation du lave-linge
Robinet technique intérieur (buanderie, garage)
Applications extérieures :
Arrosage du jardin
Robinet de puisage extérieur
Nettoyage extérieur (terrasses, mobilier, voiture)
Utilisation sur réseaux de récupération d’eau de pluie enterrés ou hors-sol

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle

