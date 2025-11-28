KIT'O-HABITAT : kit alimentation complet pour cuve de récupération pluviale

Le KIT’O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale.

Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu’il n’y a plus d’eau de pluie disponible. La pompe 100% automatique ne nécessite aucun réglage pour fonctionner. Les différentes versions disponibles permettent de s’adapter à tous les besoins et toutes les tailles d’installation. Du simple robinet de puisage à l’arrosage automatique, il existe un KIT’O pour chaque application.

Matériaux (détail) :

1. Pompe immergée DIVERTRON-X 900

Corps de pompe : Technopolymère renforcé

Crépine / grille d’aspiration : Inox

Arbre moteur : Acier inoxydable

Turbines : Technopolymère (Noryl ou équivalent)

Joint d’étanchéité : Élastomère (EPDM / NBR)

Câble d’alimentation : PVC / caoutchouc

2. Filtre triple action

Porte-filtre : Polypropylène transparent ou polycarbonate

Tête du filtre : Polypropylène renforcé

Cartouches filtrantes :

Maille inox (préfiltration)

Polypropylène bobiné (sédiments)

Charbon actif éventuel selon version

Joints : EPDM

3. Électrovanne

Corps : Laiton

Bobine : Résine thermodurcissable

Joint interne : EPDM / NBR

4. Réservoir à pression 5 L

Enveloppe extérieure : Acier peint ou acier verni

Membrane interne : Butyle (alimentaire ou non selon l’usage)

Raccord : Laiton ou acier inoxydable

5. Flotteur interrupteur (20 m)

Corps du flotteur : Polypropylène moulé

Câble : Caoutchouc / Néoprène adapté à l’immersion

Contrepoids (si présent) : Acier ou résine thermoplastique

6. Pictogrammes Eau Non Potable

Support : PVC rigide ou polypropylène

Impression : Encres résistantes UV

7. Tuyauterie fournie (selon kit)

Tuyau Ø32 mm : Polyéthylène haute densité (PEHD)

Raccords : Laiton ou polypropylène renforcé

Labels et certifications (détail) :

NF EN 16941-1

Norme européenne portant sur les systèmes d’alimentation en eau non potable utilisant l’eau de pluie.

Garantit la sécurité, la qualité de conception et la séparation stricte entre eau de pluie et eau de ville.

Signalisation “Eau Non Potable”

Fourniture de pictogrammes réglementaires à poser sur les points d’usage.

Conforme aux exigences françaises pour identifier les réseaux non potables.

Conformité usage domestique

Adapté aux installations de récupération d’eau de pluie pour usage intérieur et extérieur.

Respect de la séparation hydraulique via électrovanne + réservoir tampon.

Matériaux compatibles eau froide

Tous les composants sont conçus pour l’eau froide et les contraintes des cuves enterrées.

Équipements électriques protégés