Gestion administrative et organisation d'Autoconsommation Collective

APEM Energie
Deux choix s'offrent à vous :

1 - Accompagnement à votre projet photovoltaique en Autoconsommation Collective clé en main !
Nous gérons l’intégralité de la charge administrative et technique du projet depuis la conception du dossier, la création de la PMO jusqu'à la finalisation et mise en service du chantier ainsi que des suivis annuels.

2 - Adhésion à PROSPER, notre PMO.

Pour la création d'un projet d'Autoconsommation Collective :

  • PMO ACC simple
  • PMO ACC étendue
  • Services d'administratif de projets photovoltaïques
  • Services de Bureau d'Etudes

Ou inscription à Prosper, notre PMO, en tant que consommateur ou producteur.

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
APEM Energie - Batiweb

APEM Énergie est un bureau d'études spécialisé dans les énergies...

90 rue Marie Curie
38090 VAULX-MILIEU
France

