Gestion administrative et organisation d'Autoconsommation Collective

Deux choix s'offrent à vous :

1 - Accompagnement à votre projet photovoltaique en Autoconsommation Collective clé en main !

Nous gérons l’intégralité de la charge administrative et technique du projet depuis la conception du dossier, la création de la PMO jusqu'à la finalisation et mise en service du chantier ainsi que des suivis annuels.

2 - Adhésion à PROSPER, notre PMO.

Pour la création d'un projet d'Autoconsommation Collective :

PMO ACC simple

PMO ACC étendue

Services d'administratif de projets photovoltaïques

Services de Bureau d'Etudes

Ou inscription à Prosper, notre PMO, en tant que consommateur ou producteur.