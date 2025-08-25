Gestion administrative et organisation d'Autoconsommation Collective
Deux choix s'offrent à vous :
1 - Accompagnement à votre projet photovoltaique en Autoconsommation Collective clé en main !
Nous gérons l’intégralité de la charge administrative et technique du projet depuis la conception du dossier, la création de la PMO jusqu'à la finalisation et mise en service du chantier ainsi que des suivis annuels.
2 - Adhésion à PROSPER, notre PMO.
Pour la création d'un projet d'Autoconsommation Collective :
- PMO ACC simple
- PMO ACC étendue
- Services d'administratif de projets photovoltaïques
- Services de Bureau d'Etudes
Ou inscription à Prosper, notre PMO, en tant que consommateur ou producteur.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Gestion administrative pour projets PV toutes puissances
Nous prenons en charge vos démarches administratives essentielles : déclaration préalable en mairie, demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau et obtention...
Service de Bureau d'Etudes
Limitez les intermédiaires et faites confiance en notre expertise du photovoltaïque ! Nous savons qu’un projet d’envergure implique de nombreux aspects techniques et réglementaires. Pas...
Accompagnement à la certification RGE
Profitez d’un accompagnement personnalisé ! Nous identifions pour vous les formations adaptées à vos besoins et nous vous inscrivons. À l’issue de la formation,...
*NOUVEAU* Gestion administrative pour tous types de projets
VOS démarches administratives sont NOTRE priorité, nous nous occupons désormais de nombreuses problématiques différentes dans le domaine du BTP ! Envie d'une...