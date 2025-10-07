K2 N-Rack : système de montage solaire flexible et robuste

Conçu pour les installations au sol, le système N-Rack se distingue par sa robustesse, sa simplicité et sa grande flexibilité. Il peut être fixé sur des pieux battus, des fondations en béton ou des vis de fondation, ce qui le rend adapté aux projets de toutes tailles et à une grande variété de terrains et de contraintes.

Pour optimiser le temps d’installation, deux kits préconfigurés sont disponibles, conçus pour être montés sur des fondations en béton. Chaque kit permet une configuration de 2×12 modules verticaux avec une inclinaison de 20°. Ils sont dimensionnés pour supporter une charge de neige de 1,75 kN/m² et une charge de vent de 0,67 kN/m², garantissant une installation simple et fiable dans de nombreuses zones géographiques. d'autres charges peuvent être déterminées pour les variantes sur-mesure. possibilité de faire du 2 ou 3 lignes portrait, 15 ou 20°

Matériaux (détail) :

Système : Aluminium EN AW 6063 T66

Visserie : Acier inoxydable A4

Labels et certifications (détail) :