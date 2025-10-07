ConnexionS'abonner
K2 N-Rack : système de montage solaire flexible et robuste

K2 Systems SARL
Conçu pour les installations au sol, le système N-Rack se distingue par sa robustesse, sa simplicité et sa grande flexibilité. Il peut être fixé sur des pieux battus, des fondations en béton ou des vis de fondation, ce qui le rend adapté aux projets de toutes tailles et à une grande variété de terrains et de contraintes.

Pour optimiser le temps d’installation, deux kits préconfigurés sont disponibles, conçus pour être montés sur des fondations en béton. Chaque kit permet une configuration de 2×12 modules verticaux avec une inclinaison de 20°. Ils sont dimensionnés pour supporter une charge de neige de 1,75 kN/m² et une charge de vent de 0,67 kN/m², garantissant une installation simple et fiable dans de nombreuses zones géographiques. d'autres charges peuvent être déterminées pour les variantes sur-mesure. possibilité de faire du 2 ou 3 lignes portrait, 15 ou 20°

Matériaux (détail) :    

  • Système : Aluminium EN AW 6063 T66
  • Visserie : Acier inoxydable A4

Labels et certifications (détail) :

  • Calcul conforme aux Eurocodes

Fixation sur pieux battus ou fondations béton ou vis de fondation
Kit N-Rack : 2 x 12 modules inclinés à 20° béton
Conçu pour :
Une charge de 1,75 kN/m² de neige
Une charge de vente de 0,67 kN/m²
N-Rack sur-mesure : 15 ou 20° en 2 ou 3 lignes portrait longrines béton, pieux battus

  • Acier inoxydable
  • Aluminium

Centrale au sol
Installation en plein champs

  • Aménagement urbain
K2 Systems SARL - Batiweb

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique,...

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France

