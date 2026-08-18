Isolation thermique et acoustique

Couverture double peau Faynot
Le système de couverture double-peau Faynot est un concept d’ossature secondaire permettant l’isolation thermique et/ou phonique des toitures. Il contribue notamment à la mise en conformité de la couverture...
Thématique du 29 septembre au 13 octobre
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Le rupteur de pont thermiques Schöck Rutherma® T type DF est un élément de jonction entre la dalle intérieure et la façade. Les rupteurs de ponts thermiques Schöck...
ECOPEG ® 39 est un isolant thermique 100% fibres polyester dont un minimum de 65% issues du recyclage de bouteilles de PET Lambda = 0.038 W/(m.K) Production: PEG en Normandie
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