Créée en 2006, isOlat FRANCE a mis au point un procédé spécifique d’isolation des bâtiments par polyuréthane (PU) projeté in situ. Cette technique consiste à projeter directement sur la surface à isoler du polyuréthane et ainsi réaliser une isolation continue, c’est-à-dire sans les ponts thermiques et étanche à l’air.

Les produits et procédés d’isOlatFRANCE sont distribués via un réseau d’applicateurs spécialisés en isolation projetée, titulaires d’une concession exclusive. L’ensemble du réseau, qui emploie près de 200 collaborateurs, isole chaque jour une quarantaine de bâtiments (neuf et rénovation) en France. Les solutions isOlat FRANCE sont certifiées dans le cadre de la certification CSTbat et sont toutes sous Avis Techniques.





