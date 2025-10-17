ISOLAT FRANCE
Les produits et procédés d’isOlatFRANCE sont distribués via un réseau d’applicateurs spécialisés en isolation projetée, titulaires d’une concession exclusive. L’ensemble du réseau, qui emploie près de 200 collaborateurs, isole chaque jour une quarantaine de bâtiments (neuf et rénovation) en France. Les solutions isOlat FRANCE sont certifiées dans le cadre de la certification CSTbat et sont toutes sous Avis Techniques.
Isolation projetée pour les sous-faces isOlatFRANCE – ISOLAT BMS
isOlatFRANCE entreprise référente dans le monde de l’isolation par projection de polyuréthane innove et repousse encore plus loin les domaines d’application de ses solutions isolantes avec l’arrivée d’un...
Isolation projetée pour les sols isOlatFRANCE - ISOLAT BMS
La projection de polyuréthane consiste à isoler un bâtiment en utilisant l’isolant le plus performant du marché - le polyuréthane (PU) - mis en œuvre par projection. La matière première est fabriquée sur...
Isolation projetée pour les murs isOlatFRANCE - ISOLAT BMS
ISOLAT Pur et ISOLAT Mur
ISOLAT France est le spécialiste en isolation par projection de polyuréthane sol/mur. Notre réseau est présent sur toute la France. Ce procédé permet la SUPPRESSION DES PONTS THERMIQUES. Enjeu : L’étanchéité...
Isolation projetée pour les planchers en bois isOlatFRANCE - ISOLAT BMS
