Isolation Thermique et Acoustique

Fesco C-DO
Répondant aux exigences de la nouvelle réglementation thermique, la combinaison d’un écran de protection incendie – Fesco C-DO - avec un isolant PSE offre un niveau d’isolation thermique élevé, un poids...
Thématique du 23 juillet au 9 septembre
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Le système de couverture double-peau Faynot est un concept d’ossature secondaire permettant l’isolation thermique et/ou phonique des toitures. Il contribue notamment à la mise en conformité de la couverture...
Roll&Box, Le Volant roulant qui cache bien son jeu.Roll&Box est un système de volet roulant monobloc invisible. Roll&Box est innovant, adapté à la construction neuve, individuelle et collective. Il s’adapte...
La brique rectifiée Porotherm GF R20 Th+ à perforations verticales, affiche de hautes performances qui facilitent l’accès au BBC. Son association avec un simple complexe isolant permet un coefficient thermique...
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