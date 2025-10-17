G2B Création
Coffre Linteau creux (WINBOX)
WinBox est un coffre linteau creux en béton allégé préfabriqué en usine qui reçoit le volet roulant WinRoll. WinBox est manuportable (30kg/m). Il est mis en oeuvre par le maçon de façon traditionnelle...
Roll&Box
Roll&Box, Le Volant roulant qui cache bien son jeu.Roll&Box est un système de volet roulant monobloc invisible. Roll&Box est innovant, adapté à la construction neuve, individuelle et collective. Il s’adapte...
WinRoll
WinRoll, le volet roulant invisible de Roll&Box. WinRoll est un volet roulant monobloc qui s’adapte sur toutes les menuiseries PVC, bois ou aluminium, tourné vers l’extérieur. Sa trappe à fleur de doublage...