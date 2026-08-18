Plafond 2012

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 30 avril au 13 mai
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Société spécialisée dans l'étude, la fabrication et la commercialisation de plafonds suspendus métalliques , techniques, acoustiques, spéciaux et d’habillages métalliques (ventilo-convecteurs, poteaux,...
Restaurant le Sushi's, Mulhouse Traitement acoustique des plafonds Gamme ALYOS acoustic blanc nature Plenum de 55 mm avec absorbant complémentaire ISOVER PB38 de 45 mm Alpha...
Armstrong PERLA OP 0.95 est une gamme certifiée C2C Bronze avec une finition laminée lisse et une excellente absorption acoustique de Classe A, ce qui la rend idéale pour les espaces...
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