ECHAME

8 ZAC DE LA VALLEE
78960 MEZIERES SUR SEINE
France
Echame, le métal
Notre société est spécialisée dans l'étude, la fabrication et la commercialisation de plafonds suspendus et habillages métalliques.

Plafond métallique suspendu, plafond technique, plafond acoustique, plafond second œuvre, faux-plafond, plafonds spéciaux, habillage métallique, habillages verticaux métalliques ; tous ces produits constituent le cœur de notre métier depuis plus de trente ans.

Mais notre savoir-faire en tôlerie fine ne s'arrête pas là : résille et grille de défilement, trappe d'accès, imposte, coque ou bac métal, isolation et parement du plénum, habillage métallique de poteaux, allège métal, climatisation ou convecteur, décor métallique, les solutions Echame répondent à toutes les contraintes, qu'elles soient techniques, architecturales ou esthétiques.

Tous nos produits, faux-plafonds de hall, bureaux ou centres commerciaux, ainsi que les habillages décoratifs liés aux ventilo-convecteurs, poteaux, goulottes et corniches, sont conçus à la demande suivant les exigences techniques, décoratives ou pour leurs performances acoustiques. C'est la garantie du respect de votre cahier des charges.

Plafond ECHAME

Société spécialisée dans l'étude, la fabrication et la commercialisation de plafonds suspendus métalliques , techniques, acoustiques, spéciaux et d'habillages métalliques (ventilo-convecteurs, poteaux,...

