Produit de façade 2012

DuPont™ Corian® (matériau de surface)
Panneaux de revêtement de façade avec effet texturé tridimensionnel. Offre une nouvelle liberté de formes, de dimensions et d’aspect tout en assurant une durabilité esthétique et fonctionnelle.
Thématique du 16 avril au 29 avril
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