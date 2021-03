AZ Plafonds est une société spécialiste des plafonds bois et métalliques. C’est la référence en plafond acoustique, résille.

AZ Plafonds est un fabricant qui commercialise tous types de plafonds, décoratifs en bois et métal, acoustiques et lumineux.

Depuis plus de 20 ans, la société AZ Plafonds s’attache à répondre aux besoins des architectes et maitres d’œuvre sur le marché du plafond suspendu.



AZ Plafonds conçoit et développe des plafonds sur la base des besoins et des attentes des clients. Les produits sont conçus pour offrir une pleine satisfaction et un confort maximal que ce soit lors de l’installation ou de l’utilisation. Les plafonds sont faciles à monter, offrent une excellente absorption acoustique.

Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables et écologiquement responsables, en grande partie recyclables.



Parmi sa large gamme de produits dont elle dispose, AZ Plafonds propose 3 catégories de produits :