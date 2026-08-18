Plafond et Cloison 2020

PLANEASY4 – PLAQUE DE PLÂTRE 4 BORDS AMINCIS
Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille cartonnée. Conçue pour faciliter la mise...
Thématique du 31 août au 13 septembre
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Aujourd’hui, Ecophon étoffe sa gamme iconique de plafonds suspendus Ecophon Focus™, aux qualités acoustiques et esthétiques exceptionnelles, en offrant un plus grand choix...
Spécialement conçue pour absorber les bruits aériens, la feuille viscoélastique se positionne dans des gaines de ventilation... Pour qu'une paroi constitue une barrière...
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Eleganza de Armstrong Ceiling Solutions offre une harmonie des sons et une élégance visuelle. Avantages produit : Performance d’absorption acoustique de classe A (0.95 αw) Finition...
Alltek Roller LM200 - Garnir et rénover - allégé Description : Enduit allégé pour garnir et rénover, pâte prêt à l'emploi, de couleur...
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