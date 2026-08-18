Fenêtre et fermeture

Portes garage sectionnelles d'Hormann
Les portes sectionnelles s’ouvrent verticalement et se glissent sous le plafond pour économiser de la place. Grâce à ce principe de construction, elles offrent une place...
Thématique du 14 septembre au 27 septembre
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La fenêtre plane D_F FAKRO pour toits plats fait rentrer un maximum de lumière dans une pièce, avec des possibilités de ventilation sdéquates. Les formes de profilés...
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