Spécialiste de la correction et de l'absorption acoustiques, de la protection feu, de l'isolation thermique et acoustique, Saint-Gobain Eurocoustic fabrique des plafonds et des panneaux muraux acoustiques en laine de roche pour les secteurs tertiaires et industriels, des laines techniques répondant à des problèmes spécifiques dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, ainsi que des panneaux d'isolation pour le bâtiment.