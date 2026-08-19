EUROCOUSTIC
92400 COURBEVOIE
France
Spécialiste reconnu au plan international de la correction et de l’absorption acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et acoustique, Eurocoustic conçoit et développe des solutions haute performance pour améliorer le confort de vos bâtiments.
Eurocoustic fabrique des plafonds et panneaux muraux acoustiques en laine de roche, des ossatures métalliques pour plafonds modulaires, des laines techniques conçues pour répondre à des problématiques spécifiques ainsi que des panneaux d’isolation. Expert dans l’étude des bâtiments et des besoins de ses occupants, Eurocoustic conçoit des solutions modulaires qui répondent à des contraintes d’espaces spécifiques, aussi bien dans le secteur tertiaire qu’industriel.
Le savoir-faire Eurocoustic :
- Système Quick-Lock® Hook-On
- Système Quick-Lock® Clip-On
- Quick-Lock® Corro-Plus EF, ossatures et accessoires pour plafonds suspendus
- Protisol, panneau rigide en laine de roche
- Panneaux Eurolene®
- Plafond Tonga® Ultra Clean E
- Dalle de plafond Tonga® A 40
- MyConcept
- EuroDesign
- Gamme de couleurs EuroColors
- Quick Lock ultra mat & Standard noir
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Système Quick-Lock® Clip-On
Système complet d’ossatures à clic comprenant porteurs et entretoises. Le système est facile à installer et répond aux attentes de chantier. Le système...
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Panneaux Eurolene®
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Systèmes lisses : La solution idéale pour la pose de cloisons amovibles
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