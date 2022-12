Anti-vibratoires, ergonomie des sols, protection industrielle, des bâtiments, des personnes, enfants et personnes âgées, isolation et étanchéité, accessibilité, voirie et stationnement…



Depuis 1885, toute l’activité de l’entreprise Wattelez est centrée sur la protection des personnes, la protection des bâtiments et la protection industrielle. C’est avec un vrai sens de l’innovation que l’entreprise française fait un usage pertinent des matériaux souples. Que ce soit pour la prévention, la protection ou l’accessibilité, Wattelez, la solution protection, propose un grand nombre de produits qui allient technicité et sécurité.



Depuis plus de 100 ans, la société Wattelez, la solution protection, maîtrise les propriétés du caoutchouc pour proposer des produits à usage professionnel ou grand public. Elle offre aujourd’hui des compétences techniques, un savoir-faire, des capacités de productions fiables et rapides à une large clientèle. Avec ses acquis, elle est en mesure d’élaborer, seule ou en collaboration avec les bureaux d’études et recherches et développement de ses clients, des produits fonctionnels, performants et économiques.



Wattelez intervient pour prévenir et protéger des risques de chocs, de chutes et de vibrations.



Le savoir-faire de Wattelez :

Bandes d'éveil de vigilance WACCESS ® pour l'extérieur

pour l'extérieur Clous podotactiles WACCESS ® en inox et acier et pastilles autoadhésives

en inox et acier et pastilles autoadhésives Supports antivibratoires GRIPSOL ®

Repérage des contremarches 4 en 1 WACCESS ®

Protections industrielles PARGOM ®

Nez de marche plat et angle droit WACCESS ®

La feuille viscoelastique contre les bruits aériens