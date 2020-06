Leader mondial en solutions acoustiques en laine de roche depuis plus de 30 ans, Rockfon appartient au Groupe ROCKWOOL. Nous proposons à nos clients des systèmes complets de plafonds et solutions murales che et des ossatures Chicago Metallic, ainsi que des accessoires. Nous proposons à nos clients des systèmes complets de plafonds et solutions murales : de la dalle acoustique en laine de roche au système de suspension et accessoires Chicago Metallic™

Nos systèmes de plafonds acoustiques et solutions murales absorbent le son. Ils sont un moyen rapide et simple de créer des espaces à la fois esthétiques et confortables. Faciles à installer, nos solutions répondent aux critères de développement durable. Elles protègent du bruit, ne contribuent pas à la propagation du feu en cas d'incendie et participent à la construction d'un avenir durable.