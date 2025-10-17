DUPONT DE NEMOURS Luxembourg - Corian
92064 La Défense cedex CEDEX - France
France
DuPont™ Corian® DeepColour™
DuPont™ Corian® étend son offre de coloris foncés fabriqués grâce à l’innovante DeepColour™ Technology* : des bruns élégants offrants de nouvelles possibilités et avantages pour les secteurs industriels,...
Revêtement de façade DuPont™ Corian®
Solide, homogène et coloré dans la masse, le revêtement extérieur DuPont™ Corian® permet de créer des surfaces verticales, en intérieur ou extérieur, en façade complète ou en section de panneaux muraux...
DuPont™ Corian® (matériau de surface)
Panneaux de revêtement de façade avec effet texturé tridimensionnel. Offre une nouvelle liberté de formes, de dimensions et d’aspect tout en assurant une durabilité esthétique et fonctionnelle.
