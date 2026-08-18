Produits de Façade

PROTECTGUARD
ProtectGuard protège durablement tous les matériaux poreux contre la pénétration de l’eau, de l’huile, des taches de toute nature et des graffitis. Il retarde le vieillissement et facilite l’entretien....
Thématique du 28 avril au 12 mai
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Alliant haute technologie et tradition, le bardage terre cuite ArGeTon® s’utilise harmonieusement en neuf comme en rénovation. Son élégance se décline dans une infinité de structures, d’épidermes et de...
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