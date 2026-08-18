Aménagement Extérieur

NATURAL PARK
Natural Park est un gazon en rouleau naturel. Le mélange variétal de ce produit vous assure un gazon vert et dense adapté au climat de votre région et résistant au piétinement comme à l’arrachement.
Thématique du 14 avril au 28 avril
Natural Park est un gazon en rouleau naturel. Le mélange variétal de ce produit vous assure un gazon vert et dense adapté au climat de votre région et résistant au piétinement comme à l’arrachement.
Avec ses murets, ses bordures, ses pas japonais et ses carrés potagers, Weser vous propose une large gamme de produits du jardin permettant d’aménager au mieux l’extérieur.
Les principaux atouts : -Valorisation de l'environnement -Durabilité -Produit recyclable Les coloris et les finitions du mobilier urbain s'harmonise avec les dalles et les pavés pour mieux souligner...
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