GUARD INDUSTRIE apporte la touche finale aux bâtiments et maisons.

Chez GUARD INDUSTRIE nous fabriquons des produits écologiques et innovants destinés à préserver le patrimoine et la beauté des maisons et bâtiments.

Notre large gamme de produits nous permet de nous adresser à des clients très variés aussi bien professionnels que particuliers: bricoleurs faisant de l’aménagement extérieur ou intérieur, artisans, architectes, constructeurs et maitrises d’œuvres mais aussi industriels de la pierre, du béton et des matériaux de construction…

Nous sommes experts dans le soin des matériaux depuis près de 30 ans. Pierre calcaire, marbre, granit, ardoise, tuiles, béton, ciment, carrelage, briques, terre cuite… Aucune surface minérale n’a de secret pour nous.

Le savoir-faire GUARD INDUSTRIE :

Produits de protection

Nos produits de protection offrent la meilleure protection pour tous types de surfaces. Ils constituent la référence absolue pour la protection hydrofuge, oléofuge et anti-graffitis.

Ils préviennent les dégradations et conservent la beauté des matériaux.

Produits de décoration et protection

Nos produits de décoration et protection combinent des performances de protection exceptionnelles et des pigments minéraux pour une coloration toute en nuances. Ils sont la solution idéale pour embellir et protéger les sols et façades.

Produits nettoyants et décapants

Nos nettoyants assurent un nettoyage et un décapage parfait des surfaces et redonnent aux supports encrassés leur propreté d’origine.

Ils sont adaptés à tous les matériaux, même fragiles.

Produits de traitement et minéralisation

La gamme des produits de traitement comprend un traitement anti-dérapant pour sols glissants et des minéralisants qui consolident les matériaux et remédient aux problèmes d’humidité (remontées capillaires, effritement, salpêtre...).