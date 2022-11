Peinture ONIP est fabricant de peintures bâtiment professionnelles. La production concerne les peintures intérieures et extérieures. Peinture ONIP propose un large choix de peintures qui respectent l’environnement, grâce aux certifications NF Environnement et Ecolabel Européen obtenues. 90 % des peintures intérieures sont aujourd’hui labellisées.

Au-delà de ces 2 normes, les Peintures ONIP ont été primées des distinctions suivantes depuis fin 2008 :

- Décembre 2008 : prix de la communication pour leurs produits et services certifiés NF Environnement et Ecolabel Européen, attribué par AFNOR Certifications.

- Janvier 2009 : Batiweb Awards dans la catégorie « Développement durable » décerné par les internautes Batiweb pour le PURsoie d’Onip (peinture alkyde uréthanne Ecolabel satinée).

- Septembre 2009 : Grand Prix Européen Ecolabel de la communication 2009



Depuis début 2010, ONIP a lancé une gamme de produits dédiés à l’isolation thermique par l’extérieur. Un site est d’ailleurs entièrement consacré à l’ITE : www.isolation-thermique-onip.com.

- Janvier 2011 : Onip Obtient le Batiweb Awards dans la thématique « isolation thermique » décerné par les internautes Batiweb pour le produit : ONIP Taloché RPE.





Les Peintures ONIP disposent d’un réseau de distribution présent dans toute la France. Voici quelques distributeurs : Paille, Hamelin Décoration, La Maison du Peintre, Sagos, Deletang, Onip Distribution Nord, Onip Provence, …









L'ONIP et l'ITE.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur appelée I.T.E. est une technique de traitement de la façade destinée à accroître de façon significative l’inertie thermique d’une paroi. Elle apporte ainsi une économie d’énergie non négligeable.





Cette technique contribue pleinement au confort de ses habitants mais également à la valorisation du bâtiment. L’I.T.E. consiste à placer le matériau isolant à l’extérieur de la maison (côté froid) plutôt qu’à l’intérieur (côté chaud).



L'isolation thermique par l'extérieur présente l’avantage de supprimer les ponts thermiques. Les procédés I.T.E. s’appliquent aux

constructions neuves et anciennes ainsi qu’aux individuelles et collectives. Le Grenelle de l’Environnement a mis en avant cette technique d’isolation en annonçant une réduction de la consommation énergétique de 15 % tous les 5 ans pour atteindre 40 % en 2020. Plus de 30 millions de logements sont concernés à savoir les maisons individuelles et les logements collectifs.





L’objectif à terme est d’obtenir des logements très économes voire à énergie positive grâce à la mise en place de système I.T.E. et d’énergie renouvelable.





Les avantages d’un système I.T.E. sont les suivants :

> réduction des déperditions énergétiques par la suppression des ponts thermiques,

> protection de la structure gros oeuvre contre les agressions climatiques (pluie, chocs thermiques, etc.),

> amélioration du confort d’hiver et d’été en augmentant l’inertie thermique, tout en assurant une parfaite continuité avec les autres éléments tels que toiture, menuiserie, ouverture, etc.





Si l'isolation thermique par l'extérieur fait appel à des notions de thermique et à des réglementations, que sont par exemple les Agréments Techniques Européens (ATE), elle repose aussi sur le respect des bonnes pratiques de mise en oeuvre.