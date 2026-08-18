Revêtements de sol

Allura click : sol LVT clipsable lames et dalles
Allura click est un revêtement de sol LVT en lames et dalles clipsables. Son système de pose flottante par clipsage des lames et dalles permettra le recouvrement de supports anciens...
Thématique du 14 novembre au 25 novembre
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