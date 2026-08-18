Aménagement intérieur

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 25 novembre au 9 décembre
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Conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, l'Hôtel de Ville de Montpellier, bâtiment performant et durable, bénéficie des dernières technologies architecturales. Des plafonds acoustiques...
Conception innovante pour la gamme aluminium FINSTRAL qui associe élégance de profilés aluminiums extrêmement fins et efficacité énergétique exceptionnelle grâce à un noyau en PVC. Excellentes valeurs...
Vitrificateur polyuréthane acrylique mono-composant. Sans odeur. Séchage rapide. Vernis acrylique polyuréthane en phase aqueuse, HYDROCOM sèche très rapidement permettant...
Duo Line est un système de garde-corps à poteaux convenant pour l'intérieur comme pour l'extérieur, qui propose plusieurs remplissages. Ses poteaux en aluminium revêtus de peinture en poudre électrostatique...
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Le rideau Gesop « Push & Pass » est franchissable, c'est-à-dire qu'il permet le passage des personnes même pendant un incendie, assurant une fonction d'évacuation...
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