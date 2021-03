Plus d’une tendance, le bois s’est installé comme une valeur incontournable de la décoration dans le secteur tertiaire. Ses teintes chaudes et rassurantes, son côté luxe et cosy à la fois, sa capacité à s’adapter à tous les styles en fon un choix sûr…reste que la pose et l’entretien du vrai bois ne sont pas toujours plus simples…. En inventant le premier stratifié PVC clipsable, Gerflor fait la démonstration de son savoir-faire et travaille toujours plus en profondeur la matière, pour obtenir des effets bois d’un réalisme plus vrai que nature et 100% recyclable.