M3D alu, fenêtre et porte-fenêtre extérieur et intérieur alu
Créée en 2009 par le groupe MILLET, la fenêtre M3D aluminium est une fenêtre dotée de la technologie multimatériaux (technologie brevetée avec rupteur thermique)...
Thématique du 2 septembre au 12 septembre
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- Conformes au DTU 39 - Profils aluminium à RPT, isolation renforcée (calcul thermique suivant norme EN-ISO-6946, pour conformité RT en vigueur, BBC…) - Remplissage : o Simple ou double vitrage sous...
Le mur de structure en brique terre cuite POROTHERM R25 Th+ est bien plus qu’un mur porteur, il apporte une isolation conséquente avec sa résistance thermique R = 1.61 m².K/W : -Idéal pour les constructions...
Toiture et bardage à joint debout autoportant (ni volige, ni chevron, grande longueur 100m, faible pente 3%). Aucune fixation traversante, aucun ressaut ni recouvrement, facilité de cintrage...
De conception tridimensionnelle, les mailles persiennes METAL DEPLOYE® ont fonction de brise-soleil. Elles stoppent les rayons solaires par leur inclinaison naturelle et contribuent à limiter les besoins...
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