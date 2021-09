Groupe MILLET

Entreprise familiale forte de 1000 collaborateurs, MILLET conçoit, développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries depuis 3 générations. Fabricant français implanté en Poitou-Charentes, notre objectif est de contribuer à l’amélioration de l’habitat, tout en respectant l’environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

MILLET a développé un outil industriel cohérent, qui lui permet de servir les réseaux professionnels, les maîtres d'œuvre, les prescripteurs, les négoces et les artisans poseurs. Avec une large capacité de production, il sait répondre aux exigences du sur-mesure et de la personnalisation dans les quatre matériaux : Bois, Pvc, Aluminium et Métal.