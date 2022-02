M3D alu, fenêtre et porte-fenêtre extérieur et intérieur alu

Créée en 2009 par le groupe MILLET, la fenêtre M3D aluminium est une fenêtre dotée de la technologie multimatériaux (technologie brevetée avec rupteur thermique) pouraméliorer le confortde votre habitat par des performances thermiques exceptionnelles, une solidité, une sécurité renforcée et une modularité au niveau des matériaux et des couleurs.



En neuf comme en rénovation, les fenêtres multimatériaux M3D vous permettent de gagner en confort et de réduire votre facture énergétique. Cette fenêtre en aluminium intérieur et extérieur possède un noyau polymère très isolant permettant de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres simples ou doubles. Elle dispose d’un ouvrant caché de 78 mm et dormant de 72 mm d'épaisseur. Le double vitrage à faible émissivité de 28 mm d'épaisseur fait son atout car elle vous donnera une excellente isolation à votre habitat. La M3D aluminium est adaptée aux fortes pluies avec son triple joint d'étanchéité et drainage des eaux de pluie masqué.



UN DESIGN ÉPURÉ



Découvrez des lignes sobres associées à un design contemporain pour cette menuiserie tout aluminium.



UNE CONCEPTION ROBUSTE ET DURABLE



Le visage structurel est associé au noyaux technique intérieur de la menuiserie, il assure la stabilité de l’ouvrant et pérennise le fonctionnement des organes de fermeture dans le temps. Soudés dans les angles, cette structure renforce la rigidité de l’ouvrant.



COLORIS AU CHOIX



Jouez la carte de la multicoloration ! Finitions givrées, sablées, satinées, anodisées ou encore texturées. La M3D alu vous propose aujourd’hui un large choix de coloris : 27 teintes aluminium disponibles pour personnaliser à l’intérieur ou à l’extérieur de votre habitation comme vous le souhaitez. Tous les autres coloris sont disponibles sur demande.



SÉCURITÉ RENFORCÉE



Une fermeture avec renvoi d’angle multipoints vous permettra d’avoir une sécurité accrue dans votre habitation. Ce système assure une étanchéité optimale grâce au réglage de compression sur 3 côtés. Des galets champignons réglables sont inclus sur la fenêtre afin d’apporter un plus grand confort de fermeture.



ÉCOCONCEPTION DES FENÊTRES ALUMINIUM M3D

Démontable et recyclable à 100%

Vitrage structurel participant à la rigidité de l'ouvrant et permettant de diminuer les quantités de matières utilisées FDES* disponibles

Quincailleries sans Chrome VI

LE PLUS DU PRODUIT



MILLET propose, en option sur toutes ses gammes de baies coulissantes et portes-fenêtres, des seuils de 20 mm de hauteur, adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces seuils permettent un passage facilité vers l’extérieur.



En complément, sur les fenêtres, la hauteur de la poignée peut être adaptée pour répondre à l’exigence d’une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,3 m du sol.



OPTIONS

Poignée ergonomique à 25°

Poignée laquée à la couleur de la menuiserie

Poignée anse extérieure

GARANTIES

Garantie de 10 ans pour la menuiserie

Garantie de 10 ans pour la tenue du laquage

Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant

Matériaux :

Aluminium

Labels et Certifications :