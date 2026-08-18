Sanitaire et salle de bains

Siphon ACO Showerdrain Eko
Siphon de douche en acier inoxydable, avec couverture à fente pour une douche à l’italienne esthétique et fonctionnelle. Avec sa couverture en acier inoxydable AISI 304 à finition polie brillante ou sablée,...
Thématique du 30 janvier au 13 février
Siphon de douche en acier inoxydable, avec couverture à fente pour une douche à l’italienne esthétique et fonctionnelle. Avec sa couverture en acier inoxydable AISI 304 à finition polie brillante ou sablée,...
GLISS'GRIPÉmail® est un traitement antidérapant issu d'une technologie novatrice. L’émail des baignoires ou des bacs de douche est un matériau lisse qui devient...
Structure autoportante en profilés d’acier avec pieds réglables en hauteur de 60 à 200mm et isolation acoustique Surface traitée par pulvérisation Résistance bout de cuvette à plus de 400 kilos Plaque...
Au sol ou suspendue, la nouvelle cuvette sans bride Jacob Delafon offre hygiène maximale, facilité d’entretien et confort d’utilisation. Le système sans bride VOX propulse...
Ce revêtement prêt-à-poser est réalisé en un matériau minéral mince et robuste (Solid Surface), en une seule pièce sans jonctions. Proposé en...
Des profilés au design épuré, minimaliste et totalement tendance, deviennent matière à création Aménagez votre intérieur et créez une ambiance...
Le verre laqué brillant est le matériau qui reflète la lumière. Il illumine les intérieurs et agrandit les espaces. Tout d’abord plébiscité pour sa...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.