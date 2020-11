Acteur incontournable de la salle de bains depuis plus de 120 ans, Jacob Delafon s'illustre par son savoir-faire ancestral. Grâce à son expérience acquise au fil des décennies, la marque donne le jour à des produits d'une qualité irréprochable, pérennes, esthétiques et toujours plus design.



Qualité et environnement sont au cœur des préoccupations de Jacob Delafon depuis de nombreuses années. Cet engagement se caractérise par la mise à disposition de produits innovants et par des initiatives fortes en termes de process de fabrication et de qualité des produits.



Les initiatives de Jacob Delafon en matière d'environnement se traduisent aussi par la conception de produits capables de réduire la consommation d'eau dans les logements : robinetteries avec limiteurs de débit, cuvette à consommation limitée, etc.