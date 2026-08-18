Couverture, toiture et charpente

Barrière radiante de sous-toiture - Therm'X ADH+
Barrière radiante de sous-toiture, synthétique, HPV, destinée à la protection des couvertures et à l'isolation thermique de l'habitation. Grande résistance...
Thématique du 13 février au 27 février
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Applications : Toitures plates ou à faible pente, de 0° à 15° - Compatible avec les toitures en revêtements d’étanchéité souple - Supports...
La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
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