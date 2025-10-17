SCHELL FRANCE

C’est en 1932 que Hubert Schell a créé une marque qui deviendra vite référente dans le domaine de la robinetterie sanitaire à destination des marchés de la colectivité et de l’habitat. Dès 1949, l’entreprise développe des robinets d’équerre jusqu’à devenir le leader européen de ce segment de marché devenu incontournable pour les pays anglo-saxons et ceux du nord de l’Europe.



Après avoir successivement investi les marchés de la robinetterie chauffage et sanitaire, c’est à partir de 1999 que la marque SCHELL s’impose rapidement sur le segment de la robinetterie électronique avec une gamme complète de robinetterie de lavabo.

2010 est quant à elle une année charnière pour la marque qui développe le concept « SCHELL INSIDE » - robinets de lavabos, de douche, WC et urinoirs destinés aux sanitaires publics et E.R.P.



En parallèle, la marque poursuit son expansion avec la création de nombreuses filiales un peu partout dans le monde, notamment en Pologne, en Belgique, en Inde, en Hongrie. 2013 voit la marque franchir un nouveau palier et s’implanter en France pour devenir un acteur majeur sur le marché de la robinetteriee temporisée et pour déployer sur tout le pays, l’offre de robinets d’équerre afin de sécuriser un point de puisage, économiser sa consommation d’eau et parfaire son installation.

Depuis plus de 80 ans, Schell GmbH &Co. KG Armaturentechnologie, a su s’imposer non seulement comme une marque de référence quant à des standards de qualité très supérieurs à la moyenne des autres fabricants mais aussi comme un Groupe qui a su faire de la Recherche & Développement le fer de lance d’une politique d’innovation récompensée par de très nombreuses distinctions.



À ce jour, de très nombreux établissements font figure de lieux de référence, à l’instar du complexe Burj Khalifa à Dubaï, du Grand Hôtel de Saint Jean Cap Ferrat sur la Côte d’Azur, du Stade RheinEnergieStadion de Cologne, du palais Kaufmännischer Verein à Linz en Autriche ou encore du siège de la banque française BNP Paribas...

Membre de l’association européenne des constructeurs de robinetterie Eunited Valves, c’est en répondant aux critères WELL – Water Efficiency Labelling – et LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – que SCHELL est régulièrement citée parmi les entreprises internationales les plus dynamiques en matière de respect de l’environnement et d’économie d’eau.



À Olpe au centre de l’Allemagne c’est sur plus de 100 000 mètres carrés que SCHELL produit chaque année plus de 15 millions de robinets.

À ce jour, si la marque a vendu plus de 500 millions d’unités, elle ne compte pas en rester là et poursuit ses efforts de recherche dans des domaines en phase avec les préoccupations des gestionnaires de sites et des services techniques des grandes collectivités.



