SCHELL FRANCE
06200 NICE
France
Après avoir successivement investi les marchés de la robinetterie chauffage et sanitaire, c’est à partir de 1999 que la marque SCHELL s’impose rapidement sur le segment de la robinetterie électronique avec une gamme complète de robinetterie de lavabo.
2010 est quant à elle une année charnière pour la marque qui développe le concept « SCHELL INSIDE » - robinets de lavabos, de douche, WC et urinoirs destinés aux sanitaires publics et E.R.P.
En parallèle, la marque poursuit son expansion avec la création de nombreuses filiales un peu partout dans le monde, notamment en Pologne, en Belgique, en Inde, en Hongrie. 2013 voit la marque franchir un nouveau palier et s’implanter en France pour devenir un acteur majeur sur le marché de la robinetteriee temporisée et pour déployer sur tout le pays, l’offre de robinets d’équerre afin de sécuriser un point de puisage, économiser sa consommation d’eau et parfaire son installation.
Depuis plus de 80 ans, Schell GmbH &Co. KG Armaturentechnologie, a su s’imposer non seulement comme une marque de référence quant à des standards de qualité très supérieurs à la moyenne des autres fabricants mais aussi comme un Groupe qui a su faire de la Recherche & Développement le fer de lance d’une politique d’innovation récompensée par de très nombreuses distinctions.
À ce jour, de très nombreux établissements font figure de lieux de référence, à l’instar du complexe Burj Khalifa à Dubaï, du Grand Hôtel de Saint Jean Cap Ferrat sur la Côte d’Azur, du Stade RheinEnergieStadion de Cologne, du palais Kaufmännischer Verein à Linz en Autriche ou encore du siège de la banque française BNP Paribas...
Membre de l’association européenne des constructeurs de robinetterie Eunited Valves, c’est en répondant aux critères WELL – Water Efficiency Labelling – et LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – que SCHELL est régulièrement citée parmi les entreprises internationales les plus dynamiques en matière de respect de l’environnement et d’économie d’eau.
À Olpe au centre de l’Allemagne c’est sur plus de 100 000 mètres carrés que SCHELL produit chaque année plus de 15 millions de robinets.
À ce jour, si la marque a vendu plus de 500 millions d’unités, elle ne compte pas en rester là et poursuit ses efforts de recherche dans des domaines en phase avec les préoccupations des gestionnaires de sites et des services techniques des grandes collectivités.
Robinet lavabo PETIT SC HD-K
Robinet lavabo temporisé mural mono-fluide (eau froide ou pré-mélangée) Argumentaires 1 - Corps de cartouche en laiton et piston en inox (résiste au gel et vandalisme) 2 - bouton poussoir souple – utilisable...
Robinet lavabo temporisé PETIT SC HD-K
Robinet lavabo temporisé sur plage mono-fluide (eau froide ou pré-mélangée) Argumentaires 1 - Corps de cartouche en laiton et piston en inox (résiste au gel et vandalisme) 2 - bouton poussoir souple –...
Mitigeur lavabo temporisé mono-commande PETIT SC HD-M
Mitigeur lavabo temporisé mono-commande Argumentaires 1 - Corps de cartouche en laiton et piston en inox (résiste au gel et vandalisme) 2 - Volant poussoir souple – utilisable à tout Age Données techniques -...
Mitigeur lavabo temporisé PURIS SC HD-M
Mitigeur lavabo temporisé mono-commande Argumentaires 1 - Corps de cartouche en laiton et piston en inox (résiste au gel et vandalisme) 2 - Classe sonore 1 (très silencieux) – s’installe aussi dans l’hébergement 3...
Mitigeur lavabo électronique MODUS E HD-M
Mitigeur lavabo électronique sur plage Argumentaires 1 - S’installe en lieu et place de tout type de robinet y compris pédale au sol ou commande fémorale + bec + flexible 2 - Changement de la pile 9 V...
Robinet d’équerre COMFORT
Robinet d’équerre COMFORT pour robinetterie de lavabo ou d’évier Argumentaires 1 - Isoler un robinet de lavabo ou d’évier sans couper l’alimentation générale d’une installation sanitaire et ainsi éviter...
Robinet de chasse équerre COMFORT
Argumentaires 1 - Aucun bruit lors du remplissage du réservoir après utilisation de l’usager. (exclusivité Schell – le plus silencieux du marché) 2 - Aucune casse ni difficulté de fermeture du robinet...
Siphon design EDITION en laiton
Siphon design ÉDITION en laiton Poids 1.28 Kg/pc - Corps et tube en laiton poli - Montage aisé par raccord emboitable du tuyau évacuation - Rosace en laiton avec anneau coulissant - Ouverture de neroyage...
Robinet d’arrêt combiné COMFORT
Robinet d’arrêt combiné COMFORT avec filet auto-étanche (ASAG easy) - Pour utiliser simultanément un robinet d’arrêt et le branchement d’un lave linge ou lave vaisselle - Pour Isoler un point de puisage...
Panneau de douche temporisé avec mitigeur thermostatique
Panneau de douche temporisé avec mitigeur thermostatique haute précision et sécurité totale : - Temporisation précise réglable 5 à 40s - Classe acoustique 1 - Profilé aluminium haute résistance - Corps...