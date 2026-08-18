Thématique Chauffage

Foyer de cheminée 3 FACES
Foyers de cheminée en acier et briques réfractaires fabriqués à côté de Valence dans la Drôme. Formes actuelles : le feu chauffe de toutes ces faces. Classiques par leur symétrie, leurs formes cubistes...
Thématique du 1 septembre au 15 septembre
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