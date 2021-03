En 1964, les Ateliers de Construction de Vaux Andigny (ACOVA) créent le concept du radiateur décoratif. Depuis près de 50 ans, Acova s’attache à promouvoir les performances et le design dans le même élan à travers son offre de radiateurs de chauffage central, de chauffage électrique et de radiateurs sèche-serviettes.

Car aux figures imposées, Acova a toujours préféré la liberté de créer.

Aujourd'hui, Acova est la marque de référence du radiateur en France, pour le neuf et la rénovation. Que ce soit pour ses radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central ou électriques, le savoir-faire d'Acova associe qualité, technique et esthétique, tradition et modernité.

Une démarche très volontariste pour servir parfaitement nos clients, et une capacité unique à proposer des radiateurs personnalisés (vaste choix de couleurs, de dimensions, de design ...).

Face aux nouveaux enjeux énergétiques, Acova propose des radiateurs d’avenir pour le chauffage équilibré et personnalisé de l’habitat de demain ... voici pourquoi "nos radiateurs ont de l'avenir" !

Tous nos radiateurs sont proposés en 50 couleurs : c’est unique.

Nos radiateurs et radiateurs sèche serviettes sont proposés en multi-énergies (chauffage central, mixte et chauffage électrique) : c’est unique !

Notre capacité à personnaliser les radiateurs (dimensions, fixations, raccordements …) est … unique

Vous proposer des radiateurs qui ne ressemblent qu’à vous, telle est notre vocation…

Le savoir-faire d’ ACOVA :