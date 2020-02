« Preventive Contact System » (PCS) de Felder : un système complémentaire de sécurité pour la scie à format stationnaire. Il permet d’éviter les risques de blessures (coupures, amputations etc.) grâce à un système qui supprime tout contact avec la lame. « PCS crée un champ de capacité autour de la lame. Dès qu’une matière non inerte traverse ce champ en modifiant la résistance de celui-ci, la machine interprète la situation de danger et inverse la polarité en la décuplant aux niveaux des aimants. Cela a pour effet d’escamoter la lame en un millième de seconde. Une fois le danger écarté, l’opérateur peut ré-armer la polarité. Le bloc scie est alors remonté et la machine peut être remise en service », précise le communiqué.