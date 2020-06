Depuis 1932, CHAROT conçoit, produit et commercialise sur la France et à l’international. Nous sommes un des leaders français dans le domaine des réservoirs de production d’eau chaude en acier revêtu ou inox, des énergies renouvelables, et des réservoirs de stockage tout liquide. Notre catalogue propose pour les secteurs collectif, tertiaire, industriel et domestique, des ballons d’eau chaude électriques, ballons à gaz, ballons solaires, chauffe-eau thermodynamiques, réchauffeurs de boucle électrique, unité de pasteurisation ECS, échangeurs à plaques, échangeurs de découplage, échangeurs solaires, chaudières électriques, chaudières à bois, hydro-accumulateurs électriques et à gaz, préparateurs ECS, préparateurs semi-instantanés, filtres magnétiques, groupes de maintien de pression, régulateur universel pack control3, armoire électrique de commande et de puissance, bouteille de mélange, réservoir tampon, réservoirs hydrocarbures, réservoirs incendie, réservoirs à engrais liquide, réservoir de récupération d’eau de pluie.