Un concours pour la création d’une nouvelle start-up dédiée à l’éco-construction

L’entreprise Rabot Dutilleul et l’incubateur de start-up EuraTechnologies s’associent pour organiser l’Éco-Construction Hackathon & Start-Up Founders Contest. Ce concours doit permettre de dénicher des co-fondateurs chargés de la création d’une nouvelle start-up dédiée à l’éco-construction.

L’entreprise Rabot Dutilleul s’efforce depuis plusieurs années à limiter les impacts de son activité sur l’environnement. Pour y parvenir, l'entrerprise a développé en interne une démarche et un outil appelés ASAP (As Sustainable As Possible) afin de pousser l’éco-conception des bâtiments et de quartiers à leur maximum, et industrialiser le processus.

C’est en s’appuyant sur cet outil que Rabot Dutilleul s’est mis en tête d’organiser un concours, afin d’offrir à une équipe de futurs co-fondateurs l’opportunité de créer une nouvelle entreprise avec pour objectif d'accélérer la transformation du secteur du bâtiment, responsable dans le pays d’un quart des émissions de CO2.

L’équipe gagnante de ce concours, qui débutera le 27 septembre prochain, aura l’opportunité de développer sa start-up contre une prise de participation de Rabot Dutilleul. Par ailleurs, les heureux gagnants bénéficieront également d’un accompagnement en accélération au sein de la verticale PropTech d’EuraTechnologies.

EuraTechnologies en charge de l’organisation du concours

Afin d’assurer la bonne organisation de ce concours, l’entreprise Rabot Dutilleul s’est associée à EuraTechnologies pour son expertise et la puissance de son écosystème. Cet incubateur et accélérateur de start-up a été chargé d’imaginer et organiser ce concours. EuraTechnologies peut se targuer du fait que chaque année, ce sont près de 1 000 entrepreneurs et porteurs de projet qui postulent à ses différents programmes.

« Avec le soutien et l’expertise d’EuraTechnologies, nous lançons ce concours inédit, l’Éco-Construction Hackathon & Start-Up Founders Contest, offrant l’opportunité à une équipe d’entrepreneurs audacieux de créer une startup centrée sur l’éco-construction. Nous sommes impatients de découvrir les idées novatrices de business qui en émergeront », s'enthousiasme Rodolphe Deborre, directeur Innovation et Développement Durable chez Rabot Dutilleul.

« L’Éco-Construction Hackathon & Start-Up Founders Contest est une opportunité unique pour les entrepreneurs et les passionnés de développement durable de transformer un outil éprouvé en une scale-up européenne à succès. Nous avons hâte de collaborer avec les entrepreneurs talentueux, engagés et prêts à transformer le secteur de la construction », poursuit Agnieszka Bogucka, PropTech Program Manager chez EuraTechnologie, en charge du déploiement du concours.

Mode d’emploi, déroulé et modalité d'inscription du concours

Ce concours se déroulera en trois étapes, avec pour finalité une soirée de gala, durant laquelle les trois équipes finalistes présenteront leurs projets devant un jury d’experts.

La première étape, qui se déroulera du 27 au 29 septembre, consistera pour les participants à prendre en main, challenger et repenser la solution d’éco-construction proposée par Rabot Dutilleul. À l’issue de ces trois jours, un premier jury sélectionnera trois équipes.

L’étape suivante aura lieu du 29 septembre au 16 octobre. Les trois équipes finalistes bénéficieront de deux semaines supplémentaires pour construire un business model, élaborer un business plan, et définir une stratégie de commercialisation solide.

Le concours se clôtura au cours d’une soirée gala le 16 octobre prochain, à Lille. Les trois équipes présenteront leur proposition finale devant un jury d’experts. Les heureux gagnants seront annoncés à l’issue des présentations.

À savoir que les candidats peuvent postuler en équipe déjà constituée ou individuellement. Les équipes finales devront être composées d’au moins deux membres, et les participants seuls seront matchés avec l’aide d’EuraTechnologies.

Les profils des candidats recherchés sont des individus expérimentés, qui se projettent dans l'entreprenariat, et/ou avec un parcours dans l'univers des start-up. Une expertise dans le product design, la tech, les ventes, le développement commercial, le management de projet, l'UX Design, est également requise.

Les inscriptions pour participer au concours sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. Le lien vers la page d'inscription est à retrouver ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : EuraTechnologies