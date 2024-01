Le salon Eurobois dévoile son programme : convivialité et rencontres à l’honneur !

Évènement de référence pour les professionnels français et internationaux du bois, le salon Eurobois 2024 ouvrira ses portes à Eurexpo Lyon du 6 au 9 février 2024.

Avec plus de 490 exposants et marques déjà engagés, qui proposent une offre exhaustive, de l'amont à l'aval de la filière bois, Eurobois 2024 promet d'être un événement fédérateur pour les acteurs de la filière. Toujours ancré au cœur des enjeux du marché du bois, l’édition Eurobois 2024 abordera quatre thématiques majeures : l'emploi et la formation, la première transformation, l'industrie 4.0 et l'agencement.

Eurobois, l'évènement au cœur des enjeux de la filière

EUROBOIS s’engage pour la filière et propose des réponses concrètes, notamment sur le grand sujet de l’emploi et de la formation.

Les organismes présents sur le salon sont :

ENSTIB, École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois

ESB, l’Ecole d'ingénieur des matériaux biosourcés

Fibois Auvergne Rhône-Alpes

NEOPOLIS, organisme de formation professionnel

CFPF de Châteauneuf du Rhône - Centre de Formation Forestière de Châteauneuf du Rhône

Centre de Formation d'Apprentis d'Ambert BTP CFA Auvergnes Rhône-Alpes

Sylva campus

Académie de Besançon

Académie de Lyon

Concepteur Vendeur

Ecole Supérieure d'Ebénisterie

(Liste non exhaustive - autres organismes en cours d’inscription)

Un salon inspirant et immersif, vecteur de tendances

Durant les 4 jours du salon, les visiteurs pourront assister à de nombreuses démonstrations en live et grandeur natures, organisées par les partenaires et exposants.

Accueil de la finale du Championnat d’Europe des Jeunes Charpentiers

En 2024, Eurobois accueille la 15ème finale du Championnat d'Europe des Jeunes Charpentiers coorganisée avec la Fédération Compagnonnique et les Compagnons du Devoir ! Pendant trois jours, vingt jeunes compétiteurs charpentiers de moins de 23 ans issus des pays européens construiront pendant 22 heures des modèles de charpentes sophistiqués et feront la démonstration de l'utilisation professionnelle du matériau de construction qu'est le bois.

À proximité de la zone dédiée aux épreuves finales du Championnat d'Europe des Jeunes Charpentiers, une exposition exceptionnelle d'œuvres de charpente réalisées par des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) et des Meilleurs Apprentis de France (MAF), comprenant deux maquettes de la charpente de Notre-Dame de Paris, sera présentée sur une surface de 1000 m².

Atelier de fabrication de panneaux M.O.B

Coordonnée par l’entreprise Mach Diffusion en collaboration avec les entreprises exposantes du salon, l’animation permettra de découvrir en temps réel toutes les étapes de la reconstitution d’un atelier de fabrication, de la conception du projet 3D au départ sur chantier.

La Wood Arena : le nouvel espace de conférences et de convivialité du salon

Au sein d’un salon à taille humaine ou les échanges et les rencontres sont mis à l’honneur, La Wood Arena, composée d'un espace de conférences et d'un espace de convivialité, sera la place centrale de cette prochaine édition.

COHOME LABORATOIRE DE L’AGENCEMENT, l’espace des Équipementiers de l’Ameublement Français

Pour la deuxième fois consécutive, les Equipementiers de l’Ameublement français seront présents sur le salon Eurobois. Au programme ? Un village des Equipementiers qui exposera leurs solutions, avec au centre, COHOME, le laboratoire de l’agencement, créé pour la première fois à échelle 1.

En plus de l'espace de démonstration COHOME, le laboratoire de l'agencement, les Equipementiers interviendront avec des temps de prises de parole dédiés aux innovations du secteur, mais aussi via des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les professionnels de l’agencement sur le terrain.

Les Equipementiers inviteront les professionnels de l’agencement à tester des équipements et du mobilier adaptés à tout type de projet (maisons, hôtels, coworking, sièges sociaux, etc.).

Les Eurobois Awards

Véritable plateforme d’innovations, les Eurobois Awards reviennent en 2024 pour valoriser toujours plus de nouveautés, d’évolutions technologiques et faire briller la filière bois !

Rendez-vous du 06 au 09 février à Lyon Eurexpo

Pour en savoir plus exit_to_app