Concours photos de l’AQC : les six lauréats de l’édition 2023 dévoilés

Les lauréats de la 18ème édition du concours photos de l’AQC « Éviter les désordres, apprendre par l’image ! » viennent d’être dévoilés. Cette année encore, beaucoup de candidats se sont prêtés au jeu, et une grande variété de désordres a été identifiée. 262 photos ont été scrutés par un jury composé de professionnels du bâtiment et d’un photographe.

Comme chaque année depuis maintenant 18 ans, l’Agence Qualité Construction (AQC) organise un concours photo portant sur les désordres dans le bâtiment. L’objectif est toujours le même : observer, sensibiliser, et informer pour prévenir les dommages que peuvent subir les bâtiments.

Pour cette édition 2023, les désordres classiques de structure sont encore une fois bien présents, avec une montée en puissance de problèmes liés aux balcons. L’AQC a également noté cette année encore une hausse des témoignages de désordres en situation de rénovation/réhabilitation, notamment sur la mise en œuvre de l’isolation, mais également sur les problèmes d’interfaces entre les lots.

Les profils des candidats sont divers et variés. On retrouve notamment des experts, architectes, bureaux d’études et contrôleurs techniques, avec cette année un avocat lauréat.

Côté étudiants, 10 établissements sont représentés cette année : l’E2SE Business School (14 dossiers), suivi de l’ENTPE (10 candidats), de l’IUT La Rochelle Université (7 dossiers), Euridis (3 dossiers), et l’ENSA La Villette (2 dossiers).

Achille Viano, 1er prix du jury

Le premier prix revient à Achille Viano, pour le cliché d’une maison qui n’a pas pu résister au glissement du remblai. Le terrain n’aurait pas dû être constructible.

Le cliché de Rémi Honoré, second prix du jury

Le second prix est pour Rémi Honoré. La mauvaise étanchéité de la liaison menuiserie/mur ossature bois a entraîné une accumulation d’humidité à l’intérieur du mur, la dégradation des bois, et l’apparition de mérule.

Cliché de Laurent Seauve, prix spécial du jury

Le prix spécial du jury a été obtenu par Laurent Seauve. Sa photo met en avant la mauvaise conception d’une installation de climatiseurs.

Alexandre Guerin est l’étudiant qui remporte le premier prix. Cet élève de l’École Nationale d’Architecture de Nancy a choisi de présenter la photo d’une façade en béton exposée à l’air marin. Les armatures corrodées sont bien visibles, et résultent de l’éclatement du béton.

Le deuxième prix revient à Lysandre Delmas, étudiante à l’ENTPE. Son cliché dévoile l’apparition de « moustaches » matérialisant des défauts d’étanchéité à l’air autour d’une fenêtre.

Enfin, le prix spécial du jury revient à l’étudiant Loryan Pacôme, de l’IUT de Grenoble. Sur sa photo, on y voit la découpe de la gaine de ventilation pour faire passer une canalisation.

L'ensemble des photos du concours sont accessibles ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Camille Azencott