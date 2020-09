Avec le revêtement de sol Design GreenTec, le fabricant de produits à base de bois EGGER a réussi à regrouper de nombreux bénéfices dans un seul sol stratifié. Concilier est clairement le maître mot de cette innovation : concilier une résistance à toute épreuve avec un procédé de fabrication dans le respect de l’environnement ; concilier l’utilisation en sphère privée avec celle plus dense des locaux commerciaux ; concilier la composition du produit à base de bois avec une résistance à l’humidité ; concilier un produit durable dans le temps avec une installation facile.

Une nouvelle idée du naturel

Le revêtement de sol EGGER Design GreenTec se distingue dans un premier temps de par sa composition singulière : son panneau à base de bois issu de forêts certifiées gérées durablement et sa sous-couche intégrée à base de liège recyclé lui permettent d’allier confort et fonctionnalité. Exempt de substances nocives, ce sol sans plastifiants ni PVC, classé A+, contribue à un environnement et un habitat sains.

Au-delà de ces process de fabrication durables, la gamme de sol EGGER Design GreenTec offre des reproductions authentiques de bois et de pierre qui sauront mettre en valeur chacune de vos pièces.

Grâce à sa solidité, vous pourrez en plus profiter longtemps d’un rendu parfait !

Une résistance à toute épreuve

Le revêtement de sol EGGER Design GreenTec ne craint pas les fortes sollicitations. Plus qu’un simple élément de décoration, il saura tout endurer, des éventuelles rayures dues aux roulettes d’une chaise, aux taches potentielles causées par une activité peinture improvisée.

À cette robustesse sans faille s’ajoute une facilité d’entretien non négligeable.

Grâce à sa classe d’utilisation 33, il ne marque pas et conserve son éclat en toute simplicité, même dans le cas d’un usage commercial intense, en hôtels, boutiques ou bureaux.

Avec sa sous-couche en liège intégrée, les bruits de pas sont absorbés et le contact avec le sol agréable. Les sols Egger Design GreenTec contribuent à la réduction des nuisances acoustiques.

Un revêtement de sol qui ne craint pas l’eau !

Des éclaboussures lors d’un bain, quelques gouttes en arrosant des fleurs ou en faisant la vaisselle… l’eau ne finit pas toujours là où nous le décidons.

Avec le sol Design GreenTec, Egger démocratise l’usage du sol stratifié bois dans toutes les pièces de la maison, du salon à la cuisine en passant par la salle de bain : composé d’une surface adaptée et antidérapante associée à un système d’installation CLIC it!, l’eau perle sur sa surface sans s’imprégner ou pénétrer le sol, ce qui le rend parfaitement adapté pour une pose dans les pièces les plus humides, mais également dans les zones commerciales ou de grand passage.

Cette technologie inédite permet au sol Egger Design GreenTec d’être certifié par le NALFA test et de repousser les limites conventionnelles avec une résistance à l’eau garantie jusqu’à 72 heures.

Posé en un seul clic

Le sol stratifié Design GreenTec est robuste, résistant à l’eau et durable, mais ce ne sont pas ses seules qualités : facile à installer grâce au système CLIC it!, il vous assure une flexibilité dans la pose, avec trois modes de pose possibles, et un esprit tranquille pendant de longues années.

Avec une épaisseur de 7,5 mm ce sol est adapté à la rénovation, notamment pour une pose facilitée sur carrelage. Nos sols sont également parfaitement compatibles avec les systèmes de planchers chauffants et de planchers réversibles.

EGGER Design GreenTec – tous les avantages en un coup d’oeil

Robuste & résistant aux micro-rayures

Classe d’utilisation 33 adapté aux locaux commerciaux

Jusqu’à 72 heures de résistance à l’humidité

Sous-couche en liège intégrée absorbant les bruits de pas

Fabriqué de manière durable sans PVC avec du bois issu de forêts certifiées

Installation flexible avec le système CLIC it !

Un grand choix de décors authentiques

Crédits Photos : EGGER Holzwerkstoffe