EGGER DecoWall : des contrastes naturels

« Hygge », « japandi », « coastal granny »... En agencement intérieur, la seule constante est le changement. Après tout, les styles sont un reflet de leur époque, en donnant à nos émotions et à nos besoins un cadre esthétique qui leur correspond. Nous sommes ainsi passés du « cocooning » pendant la pandémie à l’actuel éclectisme qui célèbre un regain de légèreté. Pourquoi pas, après tout, si nos espaces de vie peuvent être transformés et embellis sans trop d’effort. Avec DecoWall, le fabricant de produits dérivés du bois leader du marché EGGER a révolutionné les panneaux OSB en leur donnant une nouvelle finition de surface grâce à l’impression numérique. Ces panneaux conservent tous les avantages des produits dérivés du bois tout en proposant une esthétique soignée, avec une surface mate à la texture naturelle qui procure une impression de chaleur accueillante.

Une grande polyvalence

Les tendances de l’agencement intérieur de ces dernières années ont toutes mis l’accent sur la durabilité et l’empreinte carbone des matériaux. Toujours à la pointe de ces tendances, on retrouve le bois, matière première renouvelable. Le plus apporté par EGGER DecoWall : un aspect et une texture renouvelés, pour des espaces de vie qui respirent la nature. Ce panneau mural à rainures et languettes sur ses quatre côtés répond autant aux besoins des professionnels qu’à ceux des bricoleurs amateurs. En design d’intérieur et en architecture, EGGER DecoWall peut être utilisé afin de créer rapidement des solutions efficaces pour monter des stands d’exposition et des boutiques éphémères, ou pour agencer un magasin. Ce produit peut également servir à changer de décor en habillant l’un des quatre murs de votre salon, par exemple. En revêtement mural décoratif dans la pièce principale ou dans une chambre, mais aussi pour créer une respiration dans le dressing ou donner du peps au garage. En outre, DecoWall est aussi un revêtement mural solide pour la transformation d’un loft, l’agencement d’un atelier de bricolage ou l’aménagement d’un abri de jardin.

EGGER DecoWall sait convaincre non seulement par ses designs tendance et sa structure de surface authentique, mais aussi par sa facilité d’assemblage.

Haute qualité et simplicité d’utilisation

Que ce soit pour votre intérieur ou votre local commercial, pour une transformation durable ou un décor éphémère, DecoWall vous permet d’innover simplement grâce à son montage facile. Les panneaux sont disponibles dans un format pratique de 1250 x 660 x 12 mm et disposent également d’un profil rainures et languettes sur le pourtour, pour une pose rapide, propre et sans jointures visibles. Ils forment un support stable pour la fixation de téléviseurs, d’étagères, etc. à l’aide de vis, et cachent efficacement une installation électrique ou une solution d’éclairage. Malgré son décor esthétique, DecoWall reste un produit de construction d’une grande stabilité dimensionnelle même dans les intérieurs très humides, et possède de bonnes caractéristiques de rigidité et de résistance.

Cinq décors, des possibilités infinies

Loft urbain ou maison de campagne, moderne ou rustique, industriel ou élégant ? Pour concrétiser toute la palette de nos envies et exprimer toute la créativité de nos idées, EGGER DecoWall est actuellement disponible en cinq décors coordonnés. Le décor Béton Rovigo répond à la tendance actuelle en agencement intérieur moderne : une reproduction pierre inspirante qui s’harmonise parfaitement avec des unis chauds ou des bois vivants. Avec ses tons bruns, le décor Épicéa de Namur naturel crée une atmosphère authentique et chaleureuse, tout particulièrement grâce à la profondeur de son aspect brossé. De par sa teinte tirant légèrement vers le rouge, le décor Chêne Annaba naturel présente un aspect vieilli ; c’est l’impression bois la plus prisée de ces dernières années. Il est parfait pour les intérieurs vintage. D’un marron tirant vers le rouge, le chaleureux décor Wismar Brique va encore plus loin : il rappelle les vieilles usines tout en formant un contraste intéressant avec les poutres de bois ou les parquets anciens. Le décor Ardoise Narva confère une touche d’élégance au panneau mural. Cette reproduction pierre naturelle, d’un gris ni trop clair, ni trop foncé, apporte de la modernité tout en se mariant à la perfection avec des bois clairs comme foncés. Pour un rendu haute qualité.

EGGER DecoWall est actuellement disponible en cinq décors coordonnés : Épicéa de Namur naturel, Chêne Annaba naturel, Wismar Brique, Ardoise Narva et Béton Rovigo (ci-contre).

La nature avant tout

Fabriqué à partir de bois, matière première renouvelable, ce panneau à impression numérique permet de créer des espaces de vie sains tout en limitant notre empreinte carbone. Ne pas gaspiller le bois est l’une des premières préoccupations de EGGER. Le bois utilisé provient à 100 % de sources contrôlées, à la légalité vérifiée. EGGER détient un certificat PEFC Chain of Custody en cours de validité et DecoWall présente le marquage d’un produit certifié PEFC 70 % (PEFC/06-38-171). En outre, notre société adhère aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et s’engage à protéger et à restaurer les écosystèmes terrestres, ainsi qu’à promouvoir la gestion durable des forêts (ODD 15). Ainsi, chaque produit contribue avec transparence et traçabilité à la préservation des ressources et à la lutte contre le changement climatique. Au-delà d’un revêtement mural décoratif, une vision écologique.

Crédits Photos : © EGGER Holzwerkstoffe

Pour en savoir plus exit_to_app